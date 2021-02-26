С коротким комментарием в связи с попытками блокирования вакцины в Молдове выступил экс-президент Игорь Додон. Он сообщил, что, в то время как президент Молдовы Майя Санду пытается заблокировать регистрацию российской вакцины, канцлер Австрии Курц позвонил Путину с просьбой о поставках вакцины: «Обсуждены возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания её совместного производства»

А после того, как в Молдове была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V», лидер социалистов написал, что поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро!

«Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной.

Хочу отметить, что успешная регистрация вакцины в нашей стране состоялась вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому.

Выражаю искреннюю благодарность российским партнерам за открытость и готовность помочь Молдове и ее населению.

Кроме того, хотел бы вновь выразить глубокое уважение и признательность молдавским медикам, которые в тяжелейших условиях пандемии прилагают титанические усилия для спасения жизней молдавских граждан», – написал Игорь Додон.