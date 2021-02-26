Председатель ПСРМ Игорь Додон с возмущением отреагировал на попытку саботажа регистрации вакцины «Спутник V» в Молдове. Странно, что за этой акцией, оказывается, стоят люди из окружения главы государства.

«Как можно назвать государственных деятелей, в нашем случае речь идёт об аппарате президента Майи Санду, которые пытаются заблокировать российскую вакцину «Спутник V» в разгар пандемии, при том, что мы каждый день теряем десятки жизней?..

Слава Богу что у этих «патриотов» ничего не получилось – на официальных сайтах правительства Молдовы есть официальное подтверждение регистрации российской вакцины», – написал в соцсетях лидер социалистов.

Подтверждение здесь: https://amdm.gov.md/ro/article/amdm-autorizat-vaccinuri-pentru-prevenirea-infec%C8%9Biei-cu-coronavirus-induse-de-sars-cov-2