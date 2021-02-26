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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 февраля 164888 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 февраля 164888 излечившийся
26 февраля
21:07 2021
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На сегодняшний день в стране 164888 человек прошли лечение и 3899 умерли от инфекции COVID-19.  

На 26 февраля в Молдове подтверждены 183338 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 9018 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16985 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3541 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 306 в крайне тяжелом состоянии (57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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