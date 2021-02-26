На сегодняшний день в стране 164888 человек прошли лечение и 3899 умерли от инфекции COVID-19.

На 26 февраля в Молдове подтверждены 183338 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9018 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16985 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3541 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 306 в крайне тяжелом состоянии (57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).