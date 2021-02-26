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Газета "Кишиневские новости"

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Кто препятствует регистрации в Молдове вакцины “Спутник V”

Кто препятствует регистрации в Молдове вакцины “Спутник V”
26 февраля
15:08 2021
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Некоторые советники президента оказывают давление на государственные учреждения с тем, чтобы они не регистрировали в Молдове российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил Игорь Додон.  

«Не играйте с этим. Это здоровье людей. РФ давно подала документы, а вы осуществляете давление для того, чтобы вакцина не была зарегистрирована», – сказал лидер ПСРМ. Он выступил за регистрацию в Молдове всех возможных прививок, чтобы у граждан РМ был выбор.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=8PSZjZ1i00E&feature=emb_logo

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