Один из лидеров Платформы DA обвиняет Майю Санду в искусственном провоцировании политического кризиса. О безответственных заявлениях президента Василе Нэстасе заявил в эфире NTV Moldova.

– Это искусственно созданный кризис, я видел несколько безответственных заявлений Санду. Настаивается на конфронтации, на поляризации общества. Это очень чувствуется в социальных сетях, где орудуют хорошо оплачиваемые тролли, – заявил Нэстасе.

Депутат Платформы DA напомнил Майе Санду о кризисной ситуации в стране из-за пандемии и о том, что в этих условиях не должно быть места противостоянию.

– Я хочу, чтобы глава государства, депутаты занимались проблемами людей. Не только лозунгами “Или я, или никто!”, “После меня хоть потоп”, – заявил депутат.