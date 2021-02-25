Рабочая поездка председателя ПСРМ по Дрокиевскому району продолжилась в селе Шурь. Здесь и в соседнем селе Шурий Ной на ремонт дорог и дорожной инфраструктуры, строительство мостов по инициативе экс-президента Молдовы было потрачено более 1,2 млн леев. Кроме того, местный Центр здоровья был подключен к газовой сети (32 тысячи леев), отремонтирована канализация (25 тысяч).

Село Марамоновка, благодаря команде социалистов также получило более миллиона леев на дороги, 300 тысяч леев на ремонт санузлов в детском саду и еще 200 тысяч на реализацию второго этапа проекта водоснабжения (проведение электричества к насосу артезианской скважины).

Завершающая встреча у Игоря Додона состоялась в селе Первомайское. Здесь Партия социалистов также провела большую работу. Так, в 2020 году село получило более 1 млн леев на ремонт дорог, 300 тысяч леев на реконструкцию детского дошкольного учреждения и еще 300 тысяч на ремонт Центра здоровья.

«Жители этих населенных пунктов очень признательны мне за оказанную поддержку, что выразилось в высоких результатах на прошедших президентских выборах. Хочу отметить, что село Марамоновка установило рекорд в Дрокиевском районе – 97% голосов за меня во втором туре. В Первомайском я получил 87%, а в селе Шурь – 61%.

Поблагодарил жителей всех посещенных сегодня населенных пунктов района и обещал им дальнейшую посильную поддержку по наиболее острым проблемам, невзирая на сложную политическую ситуацию в стране. Я всегда буду помогать людям конкретными делами, а не «кормить» их предвыборными лозунгами!», – написал по итогам встреч Игорь Додон.