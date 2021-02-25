Четверг, 25 февраля 2021, 21:48

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Мальчики, увлеченные видеоиграми, устойчивее к депрессии

25 февраля
20:37 2021
Версия для печати

Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследование, охватившее свыше одиннадцати тысяч подростков. Сначала мальчиков и девочек, которым исполнилось одиннадцать лет, спросили о времени, которое они посвящают социальным сетям и видеоиграм.

Через три года этим же подросткам предложили заполнить анкеты, в которых спрашивали о симптомах депрессии. Выяснилось, что у мальчиков, в прошлом опросе сказавших о том, что увлекаются видеоиграми, почти на четверть реже наблюдались симптомы депрессии по сравнению с теми, кто был к играм равнодушен.

А у девочек, если они не вылезали из социальных сетей, наоборот, симптомы депрессии наблюдались на тринадцать процентов чаще, чем у их ровесниц, которые заглядывали в социальные сети даже не каждый месяц, сообщает Science Daily.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,40–0,11%
EUR21,28+0,37%
GBP24,54–0,41%
UAH0,62+0,11%
RON4,37+0,38%
RUB0,23–1,22%

Курсы валют в MDL на 25.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд