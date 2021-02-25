Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследование, охватившее свыше одиннадцати тысяч подростков. Сначала мальчиков и девочек, которым исполнилось одиннадцать лет, спросили о времени, которое они посвящают социальным сетям и видеоиграм.

Через три года этим же подросткам предложили заполнить анкеты, в которых спрашивали о симптомах депрессии. Выяснилось, что у мальчиков, в прошлом опросе сказавших о том, что увлекаются видеоиграми, почти на четверть реже наблюдались симптомы депрессии по сравнению с теми, кто был к играм равнодушен.

А у девочек, если они не вылезали из социальных сетей, наоборот, симптомы депрессии наблюдались на тринадцать процентов чаще, чем у их ровесниц, которые заглядывали в социальные сети даже не каждый месяц, сообщает Science Daily.