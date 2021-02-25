Пародонтит – очень распространенное стоматологическое заболевание, проявляющееся отечностью, кровоточивостью и болью в деснах. Как минимум половина населения планеты знакома с этими и явлениями. Но этим проблема не ограничивается. Исследование американских ученых показало, что, если пародонтит не лечить, он может спровоцировать целый ряд сердечно-сосудистых заболеваний, включая такие тяжелые, как инсульт.

Более трехсот добровольцев обследовали с помощью компьютерных методов с целью определения уровня воспаления в деснах и артериях. Через четыре года выяснилось, что у тринадцати из обследованных ранее были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Это были пациенты, у которых зафиксировали наиболее сильное воспаление десен.

По предположению ученых, у воспаления десен и воспаления артерий, способного нарушить нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы, одна причина – действие бактерий. Исследователи отмечают, что снизить риски не так уж сложно, достаточно два раза в день чистить зубы, сообщает popmech.ru.