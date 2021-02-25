В течение прошедшего дня, 25 февраля, зарегистрированы еще 25 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 72-летний мужчина из Хынчештского района, 61-летний мужчина из Фалештского района, 71-летняя женщина из Фалештского района, 42-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Каушанского района, 63-летняя женщина из Страшенского района, 72-летняя женщина из Кишинева, 56-летняя женщина из Страшенского района, 66-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 60-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 66-летняя женщина из Оргеевского района, 62-летний мужчина из Оргеевского района, 70-летний мужчина из Страшенского района, 51-летний мужчина из Единецкого района, 59-летняя женщина из Окницкого района, 67-летний мужчина из Унгенского района, 83-летний мужчина из района Чимишлия, 90-летний мужчина из района Чимишлия, 55-летняя женщина из района Чимишлия, 72-летняя женщина из Бричанского района, 50-летний мужчина из муниципия Кагул, 61-летняя женщина из Криулянского района, 71-летняя женщина из Криулянского района, 77-летний мужчина из Кишинева, 66-летняя женщина из Страшенского района.

На вечер 25 февраля 164321 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 3871 человек умер от инфекции.