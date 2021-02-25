К вечеру 25 февраля в Молдове зарегистрированы 1736 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 4560, из них первичных – 4254, а повторных 306.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 181886 человек.

Из 1736 новых случаев на сегодняшний день 63 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 18, медсестры – 32, вспомогательный персонал – 13.