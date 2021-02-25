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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 февраля 181886 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 февраля 181886 зараженных
25 февраля
18:47 2021
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К вечеру 25 февраля в Молдове зарегистрированы 1736 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.         

Всего проведено тестов в этот день – 4560, из них первичных – 4254, а повторных 306.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 181886 человек.

Из 1736 новых случаев на сегодняшний день 63 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 18, медсестры – 32, вспомогательный персонал – 13.

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