На сегодняшний день в стране 164321 человек прошел лечение и 3871 умер от инфекции COVID-19.

На 25 февраля в Молдове подтверждены 181886 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8443 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16663 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3514 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 287 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).