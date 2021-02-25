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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 февраля 164321 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 февраля 164321 излечившийся
25 февраля
18:47 2021
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На сегодняшний день в стране 164321 человек прошел лечение и 3871 умер от инфекции COVID-19.  

На 25 февраля в Молдове подтверждены 181886 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 8443 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16663 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3514 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 287 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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