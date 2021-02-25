Действия или бездействие президента Майи Санду приведут к глубокому кризису и отдалят от досрочных парламентских выборов. Об этом заявил депутат Платформы DА, вице-спикер парламента Александр Слусарь в интервью порталу «Deschide.md». Он также сообщил некоторые подробности консультаций с ПДС.

«Не знаю по каким причинам, но представители ПДС убеждены, что после 23 марта истекают 90 дней и есть несколько решений КС, в которых отмечается, что, независимо от того, что произойдет в этот период, парламент должен быть распущен. Я был удивлен этими заявлениями, потому что есть решение КС от 18 января 2021 года, согласно которому «роспуск может произойти, когда бездействует только парламент, а не и другие органы власти или политические актеры», – заявил Слусарь.