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Газета "Кишиневские новости"

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Александр Слусарь: Действия Майи Санду ведут к углублению кризиса

25 февраля
18:07 2021
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Действия или бездействие президента Майи Санду приведут к глубокому кризису и отдалят от досрочных парламентских выборов. Об этом заявил депутат Платформы DА, вице-спикер парламента Александр Слусарь в интервью порталу «Deschide.md». Он также сообщил некоторые подробности консультаций с ПДС.

«Не знаю по каким причинам, но представители ПДС убеждены, что после 23 марта истекают 90 дней и есть несколько решений КС, в которых отмечается, что, независимо от того, что произойдет в этот период, парламент должен быть распущен. Я был удивлен этими заявлениями, потому что есть решение КС от 18 января 2021 года, согласно которому «роспуск может произойти, когда бездействует только парламент, а не и другие органы власти или политические актеры», – заявил Слусарь.

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