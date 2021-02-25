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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Бельцам грозит экологическая катастрофа

25 февраля
18:07 2021
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Об этом стало известно в ходе заседания муниципального совета, которое прошло 23 февраля. На заседании рассматривался вопрос о расторжении договора концессии канализационных услуг с предприятием «Glorin Inginering».

Сам примар считает, что данную услугу должно оказывать муниципальное предприятие, но на вопрос советников о том, какое именно предприятие способно в полной мере оказывать подобного рода услуги, градоначальник ответить не смог.

Данный шаг грозит тем, что Бельцы могут в очередной раз столкнуться с экологической катастрофой, подобной той, которая разразилась в северной столице после расторжения договора концессии с компанией, оказывавшей услуги вывоза мусора.

Несмотря на то, что тогда город сумел справиться с «мусорным кризисом», сегодняшняя инициатива грозит ещё большими проблемами для города. Одно дело арендовать несколько грузовиков и купить несколько сотен мусорных контейнеров, и совсем другое — приобрести специализированное, дорогое оборудование для обслуживания канализационных сетей. Неправильный подход к работе грозит утопить город в сточных водах.

Помимо катастрофы экономической, городу может грозить и банкротство. Это связано с тем, что просто так расторгнуть контракт в одностороннем порядке нельзя, так как это повлечёт за собой большие выплаты из местного бюджета за несоблюдение договора. По некоторым данным, данная сумма может составить около 250 млн леев — около трети годового муниципального бюджета.

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