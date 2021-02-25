Сейсмическая аппаратура во всем мире фиксирует не только природные движения земной коры, но и шум, порожденный деятельностью человека. Автомобили, поезда, самолеты, различные производства, другая хозяйственная деятельность человека – все это также порождает колебания грунта, благодаря чему можно сделать выводы о масштабах человеческой деятельности.

Однако пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в интенсивность такой деятельности. И благодаря этому специалисты Швейцарской сейсмологической службы провели исследование, в результате которого выяснили, что из-за ограничительных мер, когда значительно уменьшилось автомобильное и железнодорожное движение, а туристическая активность практически сошла на нет, во всем мире наступило большое затишье – впервые за весь период наблюдений антропогенные колебания почвы сократились наполовину.

Это позволило сейсмологам выявить такие явления природы, которые обычно ускользают от внимания специалистов из-за сильного антропогенного шума. Так, был зарегистрирован целый ряд микроскопических землетрясений. По мнению ученых, благодаря этому удастся повысить точность сейсмических прогнозов на достаточно далекую перспективу, сообщает «Daily Mail».