Полезные свойства зеленого чая в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и некоторыми видами рака давно официально признаны. Недавно американские ученые выяснили, что зеленый чай способен предотвращать облысение и укреплять волосы. Происходит это благодаря наличию в напитке антиоксидантов, а именно эпигаллокатехина.

В ходе эксперимента в лабораторных условиях грызунам давали добавку, содержащую эпигаллокатехин. В результате после шести месяцев у них наблюдалось значительно более слабое облысение, чем у тех животных, которые такую добавку не получали.

На следующем этапе в эксперимент включили людей, которые теряли волосы в результате гормональной перестройки организма. Десять человек, достигшие и перешагнувшие полувековой порог, в течение полугода принимали добавку с зеленым чаем. Им также наносили на голову экстракт зеленого чая. Эксперимент окончился успешно: восемьдесят процентов участников отметили, что рост их волос значительно улучшился.

Дело в том, что эпигаллокатехин положительно влияет на качество волосяных фолликулов, благодаря чему волосы укрепляются и меньше выпадают, а кожа головы становится менее сухой за счет увлажнения, сообщает телеканал «360».