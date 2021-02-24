Президент Майя Санду наплевательски относится к собственным принципам и ценностям. По крайней мере, такой вывод напрашивается исходя из речи главы государства 23 февраля 2021 года. После того, как КС признал неконституционным указ президента о выдвижении Натальи Гаврилицэ, Санду раскритиковала решение Конституционного суда. Больше того, в своей речи глава государства дала понять, что судьи должны были не учитывать положения Конституции, а политическую ситуацию в стране. Между тем, год назад – 26 апреля 2020 года – кандидат ПДС на должность президента имела совсем другое мнение, заявляя, что «судьи Конституционного суда должны выполнять свои обязанности согласно Конституции – независимо, равноудаленно, подчиняясь исключительно Конституции».

Двойные стандарты и отсутствие последовательности в действиях и заявлениях наблюдаются и у лидеров ПДС. Так, 6 мая 2020 года депутат этой партии Михай Попшой призывал судей Конституционного суда не сдаваться и принимать решения на основе закона, а не интересов Игоря Додона. В то же время, после того как судьи отменили указ Майи Санду, Попшой тут же заявил, что данное решение можно проигнорировать из-за того, что за президента проголосовали 1 млн граждан.