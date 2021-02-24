В госбюджете предусмотрены 15 млн леев для приобретения вакцины анти-COVID-19. С таким уточнением на обвинения Майи Санду выступила бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, которая опубликовала в социальной сети подтверждающие документы.

Так, в бюджете фонда обязательного медстрахования на 2021 год в разделе ”Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății” одобрены 45 млн леев. В информационной записке к закону указано, что эти средства следует использовать для покрытия расходов, в том числе и для покупки вакцины анти-COVID-19.

Затем профильные структуры приняли решение, еще 29 декабря 2020 года, выделить 5 млн леев на приобретение вакцины из одобренных 45 млн.

Кроме этих пяти миллионов из фонда профилактики, в резервном фонде Национальной компании медстрахования одобрена сумма в 10 млн леев, которая может быть использована на покрытие дополнительных расходов, включая и приобретение вакцины.

«Обобщая для тех, кто НЕ знает и даже НЕ хочет знать: на данный момент есть как минимум 15 млн леев, доступные для закупок вакцины анти-COVID. Вот почему было одобрено решение Чрезвычайной национальной комиссии общественного здоровья № 44 от 09 февраля 2021, где в пункте 10 отмечается, что Национальная кампания профинансирует закупки вакцины и расходных материалов для борьбы с COVID-19», – написала Думбрэвяну.

Бывший министр уточнила, что дополнительно, при необходимости, могут быть выделены средства из резервного фонда правительства.

Думбрэвяну призвала политический класс и специалистов консолидировать усилия для обеспечения Молдовы вакциной.