Такое решение принято большинством городских советников, сообщает местное издание ESP.

Так, 20 545 леев составит оклад управляющих МП «Троллейбусное управление» (было 14 700), МП ЖКХ (было 12 600), МП ДРСУ (было 16 380) МП «Благоустройство и озеленение» (было 12 600) и МП «Объединение рынков» (было 13 090).

Зарплата администраторов Управления капитального строительства единого заказчика вырастет с 9150 до 19 077 леев, МП «Aprovizionare» — с 11 000 до 17 610 леев, МП «Гостиница Bălți» — c 9150 до 17 610 леев, МП «Termogaz» — с 9150 до 14 675 леев, МП «Архитектурно-планировочное бюро» — с 9 150 до 11 740 леев.