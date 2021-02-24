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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: 120 млн леев для досрочных выборов – это 1 млн вакцин

Игорь Додон: 120 млн леев для досрочных выборов – это 1 млн вакцин
24 февраля
21:47 2021
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На средства, которые Майя Санду хочет потратить на досрочные выборы ради удовлетворения своих политических амбиций, можно вакцинировать от коронавируса всех пенсионеров, врачей, педагогов, полицейских и не только. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале.»  

«Что такое 120 млн леев для досрочных выборов? Это 1 млн вакцин, если их покупать. То есть, на сумму, необходимую для проведения досрочных выборов, на которых настаивает Майя Санду, можно вакцинировать всех пенсионеров, врачей, педагогов, полицейских, и ещё несколько сотен тысяч останется. Тогда каковы приоритеты на данном этапе? Насытить политические амбиции нынешнего президента, пойти на досрочные, чтобы увеличить число депутатов ПДС?» – задается вопросом председатель ПСРМ. В рамках этой же программы Игорь Додон призвал Майю Санду спуститься с небес на землю, отложить в сторону свои амбиции и сесть за стол переговоров для поиска выхода из сложившегося кризиса.

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