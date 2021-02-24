Государство может лишиться предприятия «Молдавская железная дорога», если парламент, правительство и президент не вмешаются ради спасения одного из самых важных госпредприятий, заявил председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа.

Он отметил, что задолженность МЖД составляет 700 млн леев, в том числе и по зарплате сотрудникам.

«Кроме проблемы с 6 тыс. сотрудников, которые не получают зарплату, сегодня у МЖД долгов на 665 млн леев, из которых 92 миллиона – по зарплате, 32 млн – долги за топливо, 26 млн – коммунальные услуги, 28 млн – долги по налогам. Есть исторические кредиты – 160 млн леев. Самая большая сумма – 320 млн леев – это задолженность поставщикам. Это все в один прекрасный день может привести к тотальной остановке деятельности МЖД», – заявил социалист.

По его словам, огромные долги создавались в течение 10 лет некомпетентного управления предприятием.

«Эта нагрузка, которая образовалась в течение времени, покупка товаров и услуг на 52 млн леев без необходимости и при отсутствии в плане закупок предприятия, потеря почти 280 вагонов, которые были конфискованы властями соседних стран и судьба которых неизвестна.

Сегодня необходимо, чтобы парламент, правительство и президент вмешались, чтобы спасти этот важный актив. В противном случае, говорим откровенно, есть риск его потерять», – отметил Бурдужа.

Председатель парламентской комиссии отдельно обратился к президенту Майе Санду, призвав ее отреагировать на сложившуюся ситуацию, затрагивающую 6 тысяч семей.

«Обращаемся ко всем государственным институтам, включая и президента страны с его аппаратом советников. Необходимо вмешаться наряду с правительством в пределах компетенций. Понимаем, что временное правительство не может решать вопросы, касающиеся реструктуризации долгов. Не нужно забывать, что там 6 тыс. сотрудников, то есть 6 тысяч семей, которые не получали зарплату с октября», – подчеркнул депутат.

Напомним, что в парламенте по инициативе ПСРМ создана комиссия, которая изучает ситуацию на МЖД. В нее входят представители всех парламентских фракций.