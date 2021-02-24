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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 февраля 180150 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 февраля 180150 зараженных
24 февраля
20:27 2021
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К вечеру 24 февраля в Молдове зарегистрированы 1610 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.         

Всего проведено тестов в этот день – 4783, из них первичных – 4444, а повторных 339.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 180150 человек.

Из 1610 новых случаев на сегодняшний день 85 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 25, медсестры – 44, вспомогательный персонал – 16.

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