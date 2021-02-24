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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 февраля 163896 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 февраля 163896 излечившихся
24 февраля
20:27 2021
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На сегодняшний день в стране 163896 человек прошли лечение и 3846 умерли от инфекции COVID-19.  

На 24 февраля в Молдове подтверждены 180150 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 7333 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16138 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3465 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 291 в крайне тяжелом состоянии (53 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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