На сегодняшний день в стране 163896 человек прошли лечение и 3846 умерли от инфекции COVID-19.

На 24 февраля в Молдове подтверждены 180150 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7333 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16138 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3465 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 291 в крайне тяжелом состоянии (53 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).