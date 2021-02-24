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Газета "Кишиневские новости"

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Топливо в пятый раз подорожало с момента вступления Санду в должность

Топливо в пятый раз подорожало с момента вступления Санду в должность
24 февраля
11:58 2021
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Цены на топливо снова возросли. АЗС в Молдове объявили о новой стоимости на ГСМ – на 65 банов больше, чем прежде. Так, стоимость бензина с октановым числом 95 составила 18,3 лея по сравнению с 17,70 лея, солярка стоит 15,60 лея. Цена сжиженного газа выросла с 10,35 до 11 леев, сообщает агентство IPN.

Напомним, что вал подорожаний начался в декабре 2020 года, сразу после того, как Майя Санду была избрана главой государства.

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