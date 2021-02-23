Решение Конституционного суда было абсолютно предсказуемым и призвано остановить отступление президента от Конституции. Так прокомментировал председатель Партии социалистов Игорь Додон вердикт судей, признавших незаконным указ Майи Санду о выдвижении на пост премьера Натальи Гаврилицэ.

«Я не испытываю никакого политического удовлетворения от решения КС. Ни я, ни мои коллеги из ПСРМ ничего не выиграли от этого решения. Оно вообще никому не приносит политического удовлетворения, но призвано остановить отступление президента от Конституции после того, как она снова показала, что оперирует двойными стандартами и что правовое государство в ее понимании распространяется на каждого гражданина, кроме президента, который ставит себя выше всех законов и, что хуже всего, выше Конституции», – отметил Додон.

Лидер социалистов заявил, что в государстве, где обеспечено верховенство закона, такой президент не смог бы оставаться у власти, он ушел бы в отставку сам или был бы отстранен от должности.

«Лично я считаю, что Майя Санду должна остаться на своем посту. Нужно время, чтобы все убедились в ее безответственности и неспособности сделать что-то хорошее для страны. После ее провала на посту премьер-министра все убедятся в ее провале и в качестве главы государства.

Время расставит всё по местам. И рано или поздно президент и ее сообщники из Партии «Действие и солидарность» ответят перед законом за узурпацию государственной власти – ведь налицо уже не попытка, а действо в самом разгаре», – считает Игорь Додон.

Однако, по словам Игоря Додона, его беспокоит больше то, что в стране установилось безвластие, что Молдова погружается в конституционный, социальный, экономический и политический кризис, который уже скоро будет иметь разрушительные последствия для каждого гражданина.

«Вместо порядка и ответственности, которые обеспечили устойчивость страны в 2020 году в разгар пандемии, засухи и экономических проблем, сегодня Молдова и все граждане под неумелым руководством Майи Санду погружаются в хаос.

В связи с этим я напоминаю президенту, что она живет в парламентской республике, в которой она не играет первой роли в принятии решений и не может позволить себе перечеркнуть роль парламента в государстве.

Поэтому мы требуем от Майи Санду немедленно подписать указ о выдвижении законного кандидата на должность премьер-министра. В данном случае мы говорим о кандидатуре госпожи Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута в соответствии со всеми процедурами законно сформированным парламентским большинством», – подчеркнул лидер социалистов.

Он добавил, что если этот указ не будет подписан и страна останется неуправляемой, Партия социалистов предложит новые меры и шаги, чтобы положить конец кризису, включая широкомасштабные протесты, а также меры по привлечению к правовой и политической ответственности тех, кто посеял хаос в стране.