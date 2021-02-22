Генеральный секретарь администрации президента Андрей Спыну снова в центре скандала. После публикации расследования «RISE Moldova», в котором подробно сообщается о его сомнительной деятельности, социалист Петру Бурдужа обратился в компетентные органы.

«RISE Moldova» представил всю схему бизнеса Андрея Спину в офшорных зонах по всему миру, в том числе для того, чтобы не платить налоги в нашей стране, которую этот «хороший человек» говорит, что «любит». Более того, это расследование доказывает, что Андрей Спину находился в конфликте интересов в период, когда он занимал должность заместителя министра по делам молодежи и спорта в правительстве АЕИ. Мы считаем, что новые факты, выявленные в расследовании журналистов RISE Moldova, являются дополнительной причиной для Национального агентства по неподкупности и прокуратуры для тщательной проверки сомнительных доходов генерального секретаря администрации президента», – заявил Бурдужа.