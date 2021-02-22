Если в 2019 году врач, работающий в больнице, получал 9700 леев, то с 1 января 2021 года – 18,5 тыс. леев. У медиков, не работающих с пациентами с COVID-19, зарплата увеличилась до 15 тыс. леев.

Врачи из службы добольничной медицинской помощи в январе 2021 года получили свыше 24 тыс. леев – в сравнении с 12 тыс. в 2019 году.

В такой же пропорции выросли доходы медиков из системы медицинского обслуживания на дому – с 7 до 15 тыс. леев. В службах первичной медпомощи зарплата врача выросла с 9 до 16 тыс. леев.

Повышение коснулось и младшего медицинского персонала. Так, если в 2019 году зарплата медсестры составляла от 4,7 до 5,8 тыс. леев, то теперь она колеблется от 10 до 16,5 тыс. леев. Вместо 2,5 тыс. леев с 1 января 2021 года нянечки получают почти 9 тыс. леев.

Бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну написала в социальной сети, что в течение длительного времени были слышны «оды доброжелателей» относительно профессионализма в системе здравоохранения, стерильных реформ. Она отметила, что 2020 год стал ключевым для приоритетности инвестиций и развития медучреждений.

Напомним, что, по инициативе президента Игоря Додона, зарплаты медперсонала повышаются в три этапа. Решение касается свыше 40 тыс. сотрудников системы здравоохранения. На первом этапе – с 1 сентября 2020 г. рост составил 30%, на втором – с 1 января 2021 года увеличение составило также 30%. Последний этап – на 40% – должен быть осуществлен во второй половине нынешнего года.