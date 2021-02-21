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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Бахрейне чайки так объелись, что разучились летать

В Бахрейне чайки так объелись, что разучились летать
21 февраля
20:17 2021
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Орнитологи с удивлением наблюдают за чайками, живущими в Персидском заливе. Птицы практически перестали летать и совсем не ловят рыбу в море.

Чайки не видят в этом необходимости, они кормятся остатками пищи возле ресторанов, в том числе фаст-фудом из «McDonald’s» (эта сеть быстрого питания не запрещена в Бахрейне). Создается впечатление, что птицы разучились летать, они предпочитают важно прогуливаться по самым фешенебельным улицам. Охотиться незачем: пищи хватает и так.

Местным властям это не нравится, и они призывают убирать остатки пищи, чтобы отбросы не доставались пернатым. И тогда те вынуждены будут вернуться в свою естественную среду обитания – в море и не портить своим видом городской пейзаж, сообщает Hromadske.ua.    

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