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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В стратосферу – на воздушном шаре

В стратосферу – на воздушном шаре
21 февраля
13:27 2021
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В оригинальное путешествие приглашает туристов испанская компания.

Космический туризм набирает все большую популярность. Сразу в нескольких странах полным ходом идет разработка кораблей, которые смогут доставить туристов на околоземную орбиту. А вот испанская компания «Zero 2 Infinity» решила пойти более простым путем. Туристам предлагают подняться на высоту в сорок километров на воздушном шаре, наполненном гелием. Путешествие будет коротким: подъем займет три часа, спуск – час, и еще час – время на орбите. За это время туристы успеют пообедать.

Полету будет предшествовать инструктаж по технике безопасности. Больше никакой подготовки не требуется. Так что слетать в космос сможет всякий, у кого найдутся сто тридцать две с небольшим тысячи долларов (это практически вдвое дешевле, чем турпутевка на космический корабль).

Предложение компании – вовсе не утопия. Еще восемь лет назад были проведены испытания – на орбиту запустили манекен в капсуле. А еще через пять лет был запущен двухступенчатый аппарат – сочетание воздушного шара и ракеты. Шар поднял ракету на высоту, которая оказалась достаточной для запуска двигателей, сообщает «Daily Mail».

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