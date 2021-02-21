Премьер-министр Австралии привился от коронавируса и объявил начало национальной программы по вакцинации, сообщает ВВС.

В прямом эфире австралийского телевидения премьер-министр Скотт Моррисон получил первую дозу вакцины. Помимо него препарат ввели группе работников системы здравоохранения из красной зоны. Таким образом правительство страны хотело показать гражданам уровень доверия производителям лекарства. Независимые исследования выявили, что безопасность препарата Pfizer равна 95%, и лекарство получило одобрение от властей Австралии. Официально вакцинация должна начаться в понедельник, 22-го февраля. В субботу, 20-го февраля, по всей стране прошли митинги против плана общенациональной вакцинации. В Мельбурне протестующие столкнулись с полицией.