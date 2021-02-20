В течение прошедшего дня, 20 февраля, зарегистрирован еще 21 смертельный случай от инфекции COVID-19.

Это 73-летняя женщина из Тараклийского района, 86-летняя женщина из муниципия Комрат, 71-летний мужчина из муниципия Комрат, 65-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 68-летний мужчина из муниципия Бельцы, 69-летний мужчина из Криулянского района, 72-летний мужчина из Глодянского района, 65-летний мужчина из Чадыр-Лунги, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 80-летний мужчина из Единецкого района, 69-летняя женщина из Фалештского района, 75-летний мужчина из муниципия Бельцы, 72-летняя женщина из района Чимишлия, 50-летняя женщина из Страшенского района, 79-летний мужчина из Кишинева, 85-летний мужчина из Флорештского района, 79-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Шолданештского района, 64-летняя женщина из муниципия Кагул, 63-летний мужчина из Кишинева, 61-летний врач из Флорешт.

На вечер 20 февраля 161220 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3760 человек умерли от инфекции.