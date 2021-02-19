Председатель парламента Зинаида Греченый провела видео-встречу с доклачиками Европейской комисиии за демократию через право (члены Венецианской комиссии: Лиди Эрр, Иоханом Хиршфельдтом, Йоргеном Стин Серенсеном и Игли Тотозани).

В совещании приняли участие председатель комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Василе Боля, а также министр юстиции Фадей Нагачевский.

Темой обсуждения стал проект закона об омбудсмене по правам предпринимателей.