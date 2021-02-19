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Газета "Кишиневские новости"

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Гречаный провела совещание с докладчиками Венецианской комиссии

Гречаный провела совещание с докладчиками Венецианской комиссии
19 февраля
21:27 2021
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Председатель парламента Зинаида Греченый провела видео-встречу с доклачиками Европейской комисиии за демократию через право (члены Венецианской комиссии: Лиди Эрр, Иоханом Хиршфельдтом, Йоргеном Стин Серенсеном и Игли Тотозани).

В совещании приняли участие председатель комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Василе Боля, а также министр юстиции Фадей Нагачевский.

Темой обсуждения стал проект закона об омбудсмене по правам предпринимателей.

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