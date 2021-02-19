Гречаный провела совещание с докладчиками Венецианской комиссии
19 февраля
21:27 2021
Председатель парламента Зинаида Греченый провела видео-встречу с доклачиками Европейской комисиии за демократию через право (члены Венецианской комиссии: Лиди Эрр, Иоханом Хиршфельдтом, Йоргеном Стин Серенсеном и Игли Тотозани).
В совещании приняли участие председатель комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Василе Боля, а также министр юстиции Фадей Нагачевский.
Темой обсуждения стал проект закона об омбудсмене по правам предпринимателей.