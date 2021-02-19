Частные пассажироперевозчики намерены на один день, а именно 23 февраля, приостановить работу, сообщает publika.md

Недовольство владельцев автобусов и маршрутных такси вызвало решение властей о том, что транспортные средства должны быть заполнено пассажирами наполовину от вместимости. На улицы городов не выйдет около 2,5 тысяч микроавтобусов. Перевозчики утверждают, что работают себе в убыток. Владельцы коммерческих рынков также недовольны ограничениями в графике работы, которые ввела Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения. При этом в Кишиневе сложилась критическая ситуация, в больничных отделениях, где пациенты проходят лечение от COVID, уже нет свободных мест.