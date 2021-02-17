Президентская администрация не отказывается от намерения обязательно потратить 200 тыс. леев, но еще не решила каким образом. Правда, объявленный тендер на закупку ковров уже отменен. По крайней мере, такой вывод можно сделать после заявлений Андрея Спыну, генерального секретаря аппарата президента Майи Санду.

Это произошло после того, как в СМИ была опубликована информация о плане закупок ковров на 200 тыс. леев, что вызвало взрыв негодования в обществе, посчитавшем, что президент неоправданно расходует народные средства.

Только после этого сотрудник аппарата президента выступил с оправданием, поясняя, что в план закупок вкралась ошибка.

«Согласно плану закупок, приобретение ковров не предусмотрено, там есть только приобретение различных видов мебели и оборудования, но еще не решено, какого именно», – заявил для портала «UNIMEDIA» генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну.

Напомним, что в плане закупок указано, что администрация президента намеревается приобрести цветы на сумму в 280 тыс. леев, причем это только в первом квартале. Несложные расчеты показывают, что ежедневно на эти цели будет расходоваться свыше 3 тыс. леев, то есть три минимальные пенсии.

Еще одна статья расходов – приобретение медикаментов на 250 тыс. леев.