Правительство Великобритании одобрило программу по проверке работы вакцины на здоровых жителях, пишет ВВС.

Молодых и здоровых волонтеров из Великобритании специально заразят Covid-19, чтобы проверить эффективность вакцины. Это станет первым в мире подобным экспериментом. Исследование получило зеленый свет от правительства, несмотря на горячие споры относительно его этичности. В течение следующих нескольких недель 90 отважных рекрутов в возрасте от 18 до 30 будут заражены коронавирусом. Ученые будут тщательно следить за состоянием здоровья подопытных в безопасной изолированной среде. По итогу исследования специалисты смогут понять, каково минимальное количество единиц вируса, достаточное для заражения человеческого организма, и как иммунная система реагирует на такую угрозу. Эксперимент поможет врачам подробно отследить развитие болезни и поспособствует улучшению существующей вакцины.