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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британия одобрила эксперимент по заражению Covid-19 добровольцев

17 февраля
17:28 2021
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Правительство Великобритании одобрило программу по проверке работы вакцины на здоровых жителях, пишет ВВС.

Молодых и здоровых волонтеров из Великобритании специально заразят Covid-19, чтобы проверить эффективность вакцины. Это станет первым в мире подобным экспериментом. Исследование получило зеленый свет от правительства, несмотря на горячие споры относительно его этичности. В течение следующих нескольких недель 90 отважных рекрутов в возрасте от 18 до 30 будут заражены коронавирусом. Ученые будут тщательно следить за состоянием здоровья подопытных в безопасной изолированной среде. По итогу исследования специалисты смогут понять, каково минимальное количество единиц вируса, достаточное для заражения человеческого организма, и как иммунная система реагирует на такую угрозу. Эксперимент поможет врачам подробно отследить развитие болезни и поспособствует улучшению существующей вакцины.

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