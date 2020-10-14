В Кларксоновском университете США решили выяснить, какие места в школьных классах и студенческих аудиториях наиболее опасны в смысле заражения коронавирусом. Выяснилось, что уровень риска не одинаков для всех, находящихся в помещении и зависит от места расположения людей.

До сих пор считалось, что опасные частицы (вирусы) распределяются одинаково по всему объему помещения. Эксперимент доказал, что это не так. По крайней мере, при хорошей работе вентиляции. Для проведения опыта использовали аудиторию, способную вместить три десятка человек. В комнату пускали аэрозоль, частицы которого соответствовали по размеру человеческим, и следили за их распространением с помощью датчиков.

За десять-пятнадцать минут частицы аэрозоля достигали самых дальних частей помещения. Но если вентиляция была включена и нормально функционировала, уже на расстоянии шести метров от источника аэрозоля концентрация его частиц падала в десять раз по сравнению с первоначальной.

Однако, согласно выводам авторов эксперимента, непосредственная близость к вентиляционному отверстию как раз является зоной риска, потому что сюда стягивается воздух со всего помещения. Небезопасно сидеть и в углах, потому что там воздухообмен не так активен и зараженные частицы сохраняются на более длительный срок, сообщает «Science Alert».