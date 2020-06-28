У каждого знака зодиака есть своя заложенная программа достижения желаемого. Кто-то удачлив по жизни, кто-то решителен, а кто-то супер-трудолюбив. Но у каждого человека бывают моменты в жизни, когда хочется решить проблему легко, без усилий – просто чуть-чуть надавив на коллег, друзей, близких или окружающих, то есть воспользовавшись своими манипуляторскими способностями. Что же имеется в арсенале каждого знака для такого случая?

Прямолинейный ОВЕН

Представители этого знака слишком хорошо знают себе цену, они не хитрят, а просто говорят, чего хотят. Если желающих помочь не нашлось, гордость не позволит им обращаться с просьбой повторно.

«Правильный» ТЕЛЕЦ

Представители этого знака «правила» устанавливают сами – и это не обсуждается! Манипулируют людьми спокойно, без зазрения совести. Для достижения желаемого используют подкуп или открытый шантаж.

Бессребреники БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака манипулируют людьми просто из любви к искусству, не пытаясь извлечь бонусов для себя. Они получают удовольствие, глядя, как люди безропотно исполняют их прихоти.

Истеричный РАК

Представители этого знака постараются вызвать чувство сострадания, выдавить слезу, истерично описывая сложную ситуацию, в которой они оказались. «Загрузившись» их проблемой, вы быстро сдадитесь.

«Доверительный» ЛЕВ

Представителям этого знака даже утруждать себя незачем. Благодаря умению построить доверительные отношения, вокруг них всегда много желающих помочь, чтобы лишний раз продемонстрировать дружбу.

Критичная ДЕВА

Представителям этого знака проще всего манипулировать людьми, критикуя. Их сплошные придирки способны «вынести мозг» любому. Человек готов на все, чтобы избежать навязчивой критики.

Расчетливые ВЕСЫ

Расчет представителей этого знака прост: они оказывают «копеечные» услуги окружающим, а затем очень грамотно объясняют, в чем будет заключаться ответная помощь. И отказ не принимается!

Интриган СКОРПИОН

Представители этого знака отличные ловцы. Интриги – их стихия! Они очень наблюдательны, потому скрыть от них недостатки неимоверно трудно. На болевые точки они и давят, причём исключительно в своих целях.

Дружелюбный СТРЕЛЕЦ

Представители этого знака умеют дружить, потому манипуляцию считают просто дружеским участием и поддержкой. Они не любят ничего просить – они просто поворачивают обстоятельства в свою пользу.

«Выгодный» КОЗЕРОГ

Представители этого знака ничего не делают просто так. Выгода – вот что стоит за любой попыткой манипулировать людьми. Они прекрасно знают болевые точки каждого и умело этим пользуются.

Неуклюжий ВОДОЛЕЙ

Представителям этого знака просто не умеют хитрить, потому любая попытка чего-то добиться от окружающих выглядит очень неуклюже. Они прямо говорят, чего хотят, и рассчитывают на авось.

Обаятельные РЫБЫ

Представителям этого знака проще других манипулировать людьми. Они создают себе идеальный образ, обволакивают окружающих своим обаянием, и дело в шляпе! Море обаяния – их главный козырь.