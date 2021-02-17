Находчивые предприниматели способны сделать деньги на всем. Даже на конце света. В Испании выпустили партию чая «The End» («Конец»), который, как гласит рекламный слоган, «поможет встретить конец света с удовольствием».

В серию входят напитки с различными растительными добавками, преимущественно успокаивающего действия, практически на все случаи жизни (или смерти?) – падение метеорита, лесной пожар, цунами, ядерная война, наводнение в результате глобального потепления. Не забыт и коронавирус – на такой случай есть чай, содержащий лимон и имбирь.

Авторы рекламной кампании убеждают, что любой природный или техногенный катаклизм не так страшен, если встречать его с чашкой вкусного ароматного чая, сообщает Birdinflight.

Почему-то кажется, что это слабое утешение.