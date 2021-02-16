Военно-морские силы США до конца года намерены вывести из эксплуатации 12 стоящих на вооружении катеров Mk VI, самому старому из них всего шесть лет, сообщает «Военное обозрение».

Причину объяснил генерал-майор морской пехоты Трейси Кинг: «В сценариях современной войны против равных стран, таких как Китай или Россия, Mk VI считались не очень нужными. Эти лодки также дороги в обслуживании». Предполагается все суда данного типа передать Украине. Мало того, построить для нее дополнительно еще четыре Mk VI. Шесть катеров Киев получит бесплатно, остальные уже придется покупать. Цена за единицу – около восьми миллионов долларов. Вооружение две 30-мм пушки, длина 25,8 метра, экипаж – 11 человек. Есть такая старая военная поговорка: «Хочешь разорить небольшую страну – подари ей крейсер». В нашем случае, пожалуй, достаточно полутора десятка катеров.