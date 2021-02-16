Председатель Партии «Европейская солидарность», бывший президент Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде, призвал отправить обратно на боевые позиции солдат, сообщает «Страна».

По словам политика, заключенное соглашение о перемирии – фикция, только с начала года уже погибли 13 бойцов. «Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до разведения на протяжении года. Также вернуть на позиции контрснайперские подразделения, которые были преступно отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами. Наши воины гибнут от снайперского огня», – заявил Порошенко. Также он потребовал отменить денежные штрафы для командиров, которые позволили стрелять своим подчиненным по противоположной стороне. Недавно прибывшего из Дубая в Киев Владимира Зеленского встречало все армейское руководство. Президенту доложили, что двое военнослужащих подорвались на минах ТМ-62. О том, что это не результат действий «сепаратистов», говорит распоряжение Зеленского – проверить установленные ранее все минно-взрывные заграждения и ненужные деактивировать.