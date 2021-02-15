На секретной встрече Майи Санду с судьями участвовали родственники и лица, лояльные ее советникам. Об этом сообщает портал Sinteza.org, который публикует краткие справки на каждого из участников тайного заседания.

Одна из них Алена Мирон, судья кишиневского суда. Она из числа тех, кто «по ошибке продвигалась в ВСП», посредством нарушений при подсчете голосов. Входит в список 17 судей, которые в 2015 году получили право купить квартиры по льготной цене, хотя ее семья владела дорогой недвижимостью. Алена Мирон входит в ТОП-19 судей с наибольшим количеством дисциплинарных процедур в 2016 году. Примечательно, что она фина супругов-судей Марии и Иона Гузун, который, кстати, является дядей Андрея Спыну по кличке «Офшор».

Ион Гузун претендует на должность председателя Высшей судебной палаты. К этому клану принадлежит еще один судья – Денис Гузун, известный тем, что стал участником ДТП со смертельным исходом и освобождением Иона Прутяну по кличке Борман. Его посаженным отцом является Дорел Мустяцэ, а фином Михаил Мургулец.

Думитру Раковицэ в системе появился в 2017 году, став судьей в Унгенах, а уже в 2018 году уходит в отпуск по уходу за ребенком. Судя по всему, опыт, накопленный за 1 год и 7 месяцев, стал основанием для приглашения в президентскую администрацию.

Геннадий Мыра стал судьей в 2011 году в Сороках. Спустя 6 лет был переведен в Новые Анены. Его мандат заканчивается в сентябре 2021 года. Случайно или нет, но он стипендиат „Programul de dezvoltare profesională în domeniul justiţiei” – программы, организованной департаментом юстиции и посольством США.

Ливия Митрофан стала частью судебной системы в 2017 году, а спустя 2 месяца приостанавливает свою деятельность и возвращается только в 2018 году. Ее связывают приятельские отношения с бывшей судьей, членом Высшего совета безопасности Татьяной Рэдукан. Возможно, этот факт, как и то, что она вынесла вердикт в пользу Майи Санду, которая судилась с Игорем Додоном, и обеспечили ей билет в президентский дворец.

В социальных сетях она выступает за независимость судей. Но разве желание этой самой независимости заставили ее отправиться на тайную встречу с президентом?

В отношении Виорики Пуйкэ нет сомнений в профессионализме. Именно поэтому ее появление в коридорах президентской администрации стало сюрпризом. Что ее привлекло неизвестно – может быть попытка Санду назначить ее членом комиссии по отбору судей ЕСПЧ или желание оказаться в Высшей судебной палате.