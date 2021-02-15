В течение прошедшего дня, 15 февраля, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Леовского района, 70-летняя женщина из Каларашского района, 69-летний мужчина из Каларашского района, 68-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Новоаненского района, 88-летняя женщина из Глодянского района, 61-летний мужчина из Глодянского района, 63-летний мужчина из Новоаненского района, медсестра из Кишинева.

На вечер 15 февраля 158005 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3661 человек умер от инфекции.