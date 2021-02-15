Вторник, 16 февраля 2021, 06:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 февраля 3661 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 февраля 3661 смертельный случай
15 февраля
22:28 2021
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 15 февраля, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Леовского района, 70-летняя женщина из Каларашского района, 69-летний мужчина из Каларашского района, 68-летний мужчина из Кишинева, 65-летняя женщина из Новоаненского района, 88-летняя женщина из Глодянского района, 61-летний мужчина из Глодянского района, 63-летний мужчина из Новоаненского района, медсестра из Кишинева.  

На вечер 15 февраля 158005 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3661 человек умер от инфекции.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,320,00%
EUR21,04+0,09%
GBP24,15+0,18%
UAH0,620,00%
RON4,32+0,08%
RUB0,24+0,02%

Курсы валют в MDL на 16.02.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд