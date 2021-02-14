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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: ПРСМ за укрепление сотрудничества с российскими партнерами

Додон: ПРСМ за укрепление сотрудничества с российскими партнерами
14 февраля
16:37 2021
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Председатель ПРСМ Игорь Додон поздравил председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Михайловича Миронова с днём рождения.

Лидер молдавских социалистов пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых достижений в качестве лидера объединённой лево-патриотической партии.

«Уверен, что «Справедливая Россия – За правду» достигнет высоких результатов на предстоящих выборах в Госдуму. В свою очередь, Партия социалистов рассчитывает на укрепление сотрудничества с российскими партнерами на благо народов наших стран», – написал в соцсетях Игорь Додон.

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