Председатель ПРСМ Игорь Додон поздравил председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Михайловича Миронова с днём рождения.

Лидер молдавских социалистов пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых достижений в качестве лидера объединённой лево-патриотической партии.

«Уверен, что «Справедливая Россия – За правду» достигнет высоких результатов на предстоящих выборах в Госдуму. В свою очередь, Партия социалистов рассчитывает на укрепление сотрудничества с российскими партнерами на благо народов наших стран», – написал в соцсетях Игорь Додон.