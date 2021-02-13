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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Обнаружен неожиданный симптом коронавируса

13 февраля
22:37 2021
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Чем дольше длится пандемия, тем больше неожиданных симптомов коронавируса обнаруживают врачи. Недавно к уже известным прибавился еще один – длительная икота. С ним столкнулись специалисты из Египта.

Икота – следствие спазмов диафрагмы, мышцы, контролирующей дыхание. И вот у пациента, у которого подтвердился диагноз «коронавирус», наблюдалась икота, не проходившая в течение почти двух недель. Лечение сильнодействующими препаратами долго не давало результата, но, когда был получен отрицательный тест, икота прекратилась. Аналогичный случай был отмечен прошлым летом в США. Там у пациента, наличие инфекции у которого подтвердилось, икота наблюдалась в течение четырех дней. Причем больше никаких симптомов не было. Икота исчезла, когда инфекцию удалось обуздать. 

Врачи считают, что симптом этот, хотя и крайне редко встречается, но упускать его из виду при диагностике все-таки не следует, сообщает телеканал «Доктор».        

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