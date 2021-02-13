Чем дольше длится пандемия, тем больше неожиданных симптомов коронавируса обнаруживают врачи. Недавно к уже известным прибавился еще один – длительная икота. С ним столкнулись специалисты из Египта.

Икота – следствие спазмов диафрагмы, мышцы, контролирующей дыхание. И вот у пациента, у которого подтвердился диагноз «коронавирус», наблюдалась икота, не проходившая в течение почти двух недель. Лечение сильнодействующими препаратами долго не давало результата, но, когда был получен отрицательный тест, икота прекратилась. Аналогичный случай был отмечен прошлым летом в США. Там у пациента, наличие инфекции у которого подтвердилось, икота наблюдалась в течение четырех дней. Причем больше никаких симптомов не было. Икота исчезла, когда инфекцию удалось обуздать.

Врачи считают, что симптом этот, хотя и крайне редко встречается, но упускать его из виду при диагностике все-таки не следует, сообщает телеканал «Доктор».