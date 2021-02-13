В пятницу парламент большинством голосов поддержал в первом чтении представленный Игорем Додоном в прошлом году законопроект, в котором говорится, что депутаты должны принимать присягу перед пленарным заседанием Законодательного органа после утверждения мандата Конституционным судом.

«Такое обязательство будет способствовать развитию ответственного отношения высокопоставленного лица к исполнению полученного мандата исключительно в интересах народа и с учетом национальных интересов Республики Молдова.

Благодарю своих коллег в парламенте за поддержку. Считаю, что депутаты должны служить только интересам граждан, которые делегировали их на высокий пост представителя высшей законодательной власти»,- так отреагировал экс-президент на голосование в парламенте.