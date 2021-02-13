Знаменитая южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai разработала оригинальный вариант беспилотного электровездехода, который способен не только ехать, но и шагать.

Его предназначение – научные исследования или транспортировка необходимых грузов в труднодоступные районы, к примеру, после стихийных бедствий. Перевозка пассажиров не предусмотрена. Преимущество нового вездехода в его универсальности: если по местности невозможно проехать, из автомобиля выдвигаются четыре ноги, и он просто перешагивает через препятствия, причем двигается в любом направлении. Когда необходимость в ногах исчезает, они просто убираются внутрь, и в дело опять вступают колеса.

Вездеход-трансформер очень компактный, по размерам не больше чемодана, и вес его не превышает двенадцати килограммов. Благодаря этому новинку легко погрузить на дрон и сбросить в районах, куда нельзя добраться по земле. Разработчики считают, что в перспективе их устройство можно будет использовать и при изучении Луны и Марса, рассказывает телеканал «Наука».