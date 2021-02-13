Специалисты Медицинских школ Университета Миннесоты и Вашингтонского университета в США обнаружили неожиданное действие препарата, который обычно применяют в качестве антидепрессанта. Лекарство оказалось способно предупреждать возникновение осложнений при инфицировании коронавирусом.

Ранее препарат флувоксамин испытывали в условиях эксперимента и получили хорошие результаты, а теперь применили в реальной практике. После одного из массовых мероприятий на ипподроме города Беркли в штате Калифорния заразилось большое число сотрудников. Медики назначили им флувоксамин, и у тех, кто согласился принимать препарат, максимум через две недели исчезли все симптомы. Эти люди не заболели. Но были и те, кто отказался от такого лечения. Двенадцать процентов из них попали в больницу, двоим потребовался аппарат искусственной вентиляции легких, один скончался.

Флувоксамин, как оказалось, обладает противовоспалительным действием и не позволяет крови образовывать тромбы. Таким образом предотвращается возникновение осложнений от коронавируса, сообщает «Science News».

Теперь препарат испытывают на более широком круге пациентов в масштабе всей страны.