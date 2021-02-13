Михаил Саакашвили, несмотря на то, что в стране действует комендантский час, призвал своих сторонников в Грузии к проведению протестов против карантина, введенного из-за коронавируса, сообщает «Страна».

Этот демарш послужил поводом для того, чтобы посла Украины Игоря Долгова вызвали в министерство иностранных дел Грузии. По завершении встречи дипломат заявил: «Грузия и Украина вместе с другими странами борются с ковид-пандемией, такие призывы к неповиновению и проведению противозаконных манифестаций действительно не помогут нам». Сам Саакашвили и его сторонники не признают результатов недавно прошедших в Грузии парламентских выборов. Экс-президент грозится устроить в Тбилиси «Михомайдан». Сегодня он возглавляет на Украине Комитет по реформам.