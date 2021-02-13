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Газета "Кишиневские новости"

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«Талантливый» сын туркменского президента стал вице-премьером

13 февраля
20:07 2021
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Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты, сообщает «Хроники Туркменистана».

Под отпрыска в структуре правительства введена новая должность. Предполагается, что Сердар будет заниматься внедрением цифровых технологий во все отрасли производства, а также переводом системы управления страной на цифровые рельсы. В 2019-м году под Бердымухамедова-младшего было придумано министерство промышленности и строительного производства, его он возглавлял два года.  

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