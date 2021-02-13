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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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От человеческого тела можно заряжать аккумулятор

13 февраля
19:08 2021
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Ученые из Университета Колорадо в США придумали устройство, способное преобразовать тепло тела человека в электроэнергию. Это маленький гаджет, который крепится к коже, как кольцо.

К эластичному основанию прикреплены тонкие термоэлектрики, напоминающие страницы открытой книги. Между собой они соединены проводами. С каждого квадратного сантиметра устройство может генерировать напряжение в один вольт за счет того, что улавливает исходящее от человеческого тела тепло, обычно просто рассеивающееся в воздухе.

Разработчики планируют увеличить размер гаджета, чтобы он из кольца превратился в браслет. Тогда удастся увеличить вырабатываемое напряжение в пять раз и можно будет обойтись без кабелей, чтобы заряжать другие гаджеты непосредственно от тела пользователя, сообщает «Daily Mail».     

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