Ученые из Университета Колорадо в США придумали устройство, способное преобразовать тепло тела человека в электроэнергию. Это маленький гаджет, который крепится к коже, как кольцо.

К эластичному основанию прикреплены тонкие термоэлектрики, напоминающие страницы открытой книги. Между собой они соединены проводами. С каждого квадратного сантиметра устройство может генерировать напряжение в один вольт за счет того, что улавливает исходящее от человеческого тела тепло, обычно просто рассеивающееся в воздухе.

Разработчики планируют увеличить размер гаджета, чтобы он из кольца превратился в браслет. Тогда удастся увеличить вырабатываемое напряжение в пять раз и можно будет обойтись без кабелей, чтобы заряжать другие гаджеты непосредственно от тела пользователя, сообщает «Daily Mail».