В течение прошедшего дня, 13 февраля, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 60-летняя женщина из Приднестровья, 83-летняя женщина из Приднестровья, 76-летняя женщина из Приднестровья, 56-летняя женщина из Приднестровья, 71-летняя женщина из Кишинева, 60-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 68-летняя женщина из Теленештского района, 86-летняя женщина из района Чадыр Лунга, 67-летний мужчина из Хынчештского района, 88-летний мужчина из Рышканского района, 69-летняя женщина из Рышканского района, 85-летняя женщина из Шолданештского района, 44-летний мужчина из Яловенского района, 64-летний мужчина из Новоаненского района.

На вечер 13 февраля 156836 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3640 человек умерли от инфекции.