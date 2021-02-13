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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 февраля 3640 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 февраля 3640 смертельных случаев
13 февраля
19:08 2021
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В течение прошедшего дня, 13 февраля, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 60-летняя женщина из Приднестровья, 83-летняя женщина из Приднестровья, 76-летняя женщина из Приднестровья, 56-летняя женщина из Приднестровья, 71-летняя женщина из Кишинева, 60-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 68-летняя женщина из Теленештского района, 86-летняя женщина из района Чадыр Лунга, 67-летний мужчина из Хынчештского района, 88-летний мужчина из Рышканского района, 69-летняя женщина из Рышканского района, 85-летняя женщина из Шолданештского района, 44-летний мужчина из Яловенского района, 64-летний мужчина из Новоаненского района.  

На вечер 13 февраля 156836 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3640 человек умерли от инфекции.

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